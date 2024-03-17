إبراهيم عيسى يكشف لـ"ع المسرح" الخلافات الشرسة بين الشيخ الشعراوي ويوسف إدريس

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى إن واجب الروائي والأديب وصاحب الفكر الذي يريد أن يقدمه للناس أحيانا أن يزلزل الأفكار القديمة لصالح الأفكار الجديدة، وهذا ما تعلمناه من الأستاذة الكبار، مثل الكاتب الكبير يوسف إدريس الذي أثار الجدل بين الناس، حتى هاجمه الشيخ الشعراوي هجوما شرسا، وأيضا الأستاذ الكبير توفيق الحكيم، حين كتب "حديث مع الله" الذي هز الكل، وحدث صخبا عارما بين الناس.

وأضاف عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن هذه هي مهمة الكاتب والمفكر، وعندما يتخلى عنها سيسقط دوره على الفور، ولكن ليس من الضرورة أن كل الكتاب يتبعوا هذا المنهج، إذ فعله أحدهم لكفى الآخرين.