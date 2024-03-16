السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أمسية رمضانية لـ دينا الوديدي على المكشوف بالأوبرا.. السبت

دينا الوديدي
دينا الوديدي

تستعد المطربة دينا الوديدي، لإحياء أمسية غنائية، ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

تفاصيل حفل دينا الوديدي بالأوبرا 

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويتضمن لونا فنيا فريدا يمزج بين الغناء التقليدي والتراث الشعبي مع الموسيقى الحديثة إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها سكون، تماثيل، بعد البيبان، الحرام، السيرة، دواير، العُرس، الكون، احسنلك تبعد، كتر الوجع، وحده  تدور وترجع، ياجنوبي، الله باقي وغيرها.

وضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل دينا الوديدي وجاءت كالتالي:

تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

دينا الوديدي 

دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، جاءت بدايتها مع الغناء في عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم.

وقدمت دينا الوديدي، العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة تتذوق هذا اللون من الفنون.

صالون ليالي رمضان بالأوبرا 

ومن جهة اخرى ضمن فعاليات الشهر المعظم للثقافة المصرية تعقد دار الاوبرا صالونا ثقافيا بعنوان "ليالى رمضان" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجمعية البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتقدمه الدكتورة هادية صابر ويتخلله فقرة فنية للإنشاد الدينى لفريق رؤى لمواهب ذوى الهمم بقيادة الفنان مصطفى النجدى وذلك في التاسعة والنصف مساء غدًا الاحد 17 مارس علي المسرح الصغير.

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