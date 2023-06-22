الحوار الوطنى.. دينا الوديدى تطالب بالتوسع فى إنشاء مراكز تعليم للآلات الموسيقية

قالت الفنانة دينا الوديدي إن مسارح مصر تصنع أنشطة كبيرة وتتنوع في اختيار الموضوعات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل الفرصة سانحة لها ولفرقتها أن تنظم حفلات كثيرة في محافظات مختلفة ونائية.

وأضافت الوديدي خلال كلمة لها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان "مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية": نحتاج لتطوير المسارح عبر الديجيتال ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا الذي يساعد الفنان والجمهور للوصول بالأنشطة لجمهور أكثر وفئات متنوعة ومختلفة، ويسمح بانتشار أكثر، بالإضافة إلى صناعة الأرشيف الخاص بفن مصر وفنانيه.

وطالبت الوديدي بضرورة التوسع في إنشاء مراكز تعليم للآلات الموسيقية للأكاديميين وغير الأكاديميين بهدف صناعة رموز جديدة للفن في مصر.