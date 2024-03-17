الأحد 17 مارس 2024
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الرفاع بالمعادي

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الرفاع وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

شارك في الصلاة الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية وآباء مجلس الكلية، والشمامسة الإكليريكيون، حيث عبر صاحب الغبطة عن سعادته بوجوده داخل الكلية الإكليريكية، التي هي قلب الكنيسة النابض.

وأكد الأب البطريرك أهمّيّة التّركيز على حياةِ الصَّلاة الدّاخليّة في حياةِ الإكليريكيّ، الّذي عليه أن يحيا بأمانة مُستفيدًا مِن كُلِّ ما يُقَدَّم لَُه مِن تكوين.

وأكَّد بطريرك الأقباط الكاثوليك أنّ سنوات الإكليريكيّة ضروريّة للغاية، لكي يكونَ المَسيحُ مطبوعًا في شخصيّة الكاهن.

ورحَّبَ غِبطَتُهُ أيضًا بالأُخت جريس، لٱنضمامها لأسرة الإكليريكيّة مع راهبات الزّيارة، اللواتي يقدّمن خدمات جليلة للإكليريكيّة.

في السياق، ترأس أمس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، محفل التكريس السنوي لجنود مريم، وذلك بمدرسة دي لاسال (الفرير)، بالظاهر.

شارك في الاحتفال الأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، وبعض الآباء الكهنة، ومسؤولو المجلس الإقليمي لجنود مريم، إضافة إلى مسؤولي وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من كنائس عدة.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث تحدث في عظته الروحية حول "محفل التكريس السنوي لجنود مريم".

واشار الأب البطريرك إلى أعمال الرحمة الإلهية (الصوم، والصلاة، والصدقة)، لأنها تمثل الله، وأنفسنا، والآخرين، مؤكدًا أهمية أن نكون رجال ونساء صلاة، على مثال القديسة مريم.

وعقب الذبيحة الإلهية، أهدى المجلس الإقليمي لجنود مريم، هدية تذكارية إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفاءً بالعيد الحادي عشر للتنصيب البطريركي له، كذلك، لدعمه المستمر لخدمة جنود مريم بمصر.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم غبطة البطريرك، للفرير جورج عبس، مدير مدرسة دي لاسال (الفرير)، بالظاهر، تقديرًا لاستضافة المدرسة الحفل السنوي لجنود مريم، كل عام، وتسلمتها نيابة عنه الأخت فيفي سمعان.

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