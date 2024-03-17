مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. طلاب الجامعة يعترضون على قيادة "نور النبوي" لاتحاد الطلبة

انطلقت منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، ومن إنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، أحداثا متصاعدة تخص نور النبوي الذي يقوم بدور مروان أبو المجد.

واعترض بعض طلاب الجامعة على أداء مروان أبو المجد،في قيادة اتحاد الطلبة، حيث رفضوا ادائهم وعدم مطالبته بتطوير مدرجات الكلية.

ودعمت “مايان السيد” والتي تقوم بدور إحدى زميلات مروان بالجامعة موقفه في قيادة اتحاد الطلبة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.