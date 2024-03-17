خالد يوسف: أرفض مصطلح السينما النظيفة والمحجبة تفصل المشاهد (فيديو)

قال المخرج خالد يوسف، إنه ضد مفهوم السينما النظيفة، متابعًا: "طول عمري ضدها وخضت حربًا منذ بداياتي منذ عام 2000 وحتى 2010".

وأضاف "يوسف" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "مصطلح السينما النظيفة كان منتشرًا بشكل فظيع جدًا، وأي حد كان بيعمل لمسة الدنيا كانت بتقوم عليه".

خالد يوسف: الفن حالة تعبر عن الحياة بكل مفرداتها

وتابع: "أنا ضد مصطلح السينما النظيفة وأرى أن هذا فهم قاصر للفن؛ لأن الفن في النهاية حالة تعبر عن الحياة بكل مفرداتها، التفاصيل الصغيرة هي التي تجعل المشاهد ينسى أنه يرى فيلمًا".

واستكمل: "هناك بعض التفاصيل الصغيرة إذا لم تتم بشكل صحيح المشاهد هيفصل، يعني على سبيل المثال الفنانة المحجبة تفصل المشاهد على طول".

وأردف: "لأن أنا عارف إن الفنانة الفلانية محجبة مش هتنفع تقلع الحجاب فطول الوقت أنا عارف إن دي حنان ترك مش الشخصية اللي اسمها فاطمة مثلًا، حتى لو قاعدة في بيتها محجبة" موضحًا أن المخرج عليه أن يجعل المشاهد ينسى شخصيات الممثلين الحقيقية أثناء العمل.