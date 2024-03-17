الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

4 خرافات عن السرطان تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

السرطان، هو خصم هائل يؤثر على حياة العديد من الأشخاص، كثيرًا ما تحجبه الخرافات وسوء الفهم، لكن فضح خرافات السرطان أمر حيوي لتعزيز الفهم والدعم والتمكين بينما نزود أنفسنا بمعلومات دقيقة تمكننا من تبديد المفاهيم الخاطئة وتعزيز نهج أكثر استنارة ورحمة تجاه السرطان الوقاية والرعاية. السرطان مرض معقد وتحيط به العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة مما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص ورفض العلاج اللازم والقلق غير الضروري.

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الأسطورة 1: السرطان يساوي الموت الحتمي

 

على الرغم من الاعتقاد السائد، فإن تشخيص السرطان لا يعني نتيجة ميؤوس منها. بفضل التقدم في التكنولوجيا الطبية وخيارات العلاج، نجح العديد من الأفراد في اجتياز الحياة بعد السرطان. أدى الاكتشاف المبكر، إلى جانب أنظمة الرعاية والدعم الشاملة، إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة لعدد لا يحصى من المرضى بشكل كبير.

 

الخرافة الثانية: سرطان الرئة يصيب المدخنين فقط

 

في حين أنه من الصحيح أن التدخين يظل عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الرئة، فمن الضروري أن ندرك أن غير المدخنين معرضون أيضًا للإصابة بالمرض، عوامل مثل التعرض للتدخين السلبي، والسموم البيئية، والاستعداد الوراثي تساهم في تطور سرطان الرئة لدى الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ في التدخين، ومن خلال تبديد هذا المفهوم الخاطئ، يمكننا أن نفهم الطبيعة المعقدة للسرطان بشكل أفضل ونعمل على وضع استراتيجيات أكثر شمولًا للوقاية والعلاج.

 

الخرافة الثالثة: السرطان معدي

خلافًا للاعتقاد الشائع، لا ينتقل السرطان عن طريق الاتصال العرضي أو مشاركة الأدوات كما هو الحال مع نزلات البرد، إن فهم هذه الحقيقة أمر حيوي في القضاء على وصمة العار المحيطة بمرضى السرطان.

 

الخرافة الرابعة: الأطعمة يمكن أن تعالج السرطان

في حين أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات مفيد بلا شك للصحة العامة، فمن الضروري دحض فكرة أن أي طعام أو مكمل منفرد يمكن أن يعالج السرطان.

 

 

 

 

 

 

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