الأربعاء 13 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

رأيت النبي وأبو بكر.. أبرز تصريحات علاء مرسي بعد إصابته بمرض السرطان

علاء مرسي
علاء مرسي

تصدر الفنان علاء مرسي نتائج البحث عبر محرك "جوجل" بعد تصريحاته في آخر ظهور إعلامي له، حيث تحدث لأول مرة عن إصابته بمرض السرطان ومعاناته خلالها، وكانت أبرز تصريحات علاء مرسي حول هذا الأمر بالإضافة إلى حديثه عن رؤياه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

أبرز تصريحات علاء مرسي 

وجاءت أبرز تصريحات علاء مرسي خلال الحلقة الثانية من برنامج "كلم ربنا" على راديو 9090 والذي يقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، في الموسم الخامس له خلال شهر رمضان الكريم قائلا: "الحمد لله إحنا في نعم كبيرة والمرض يظهر في ظاهره محنة ولكنه منحة من الله عز وجل علشان تناجي الله عن قرب وأكد أن المريض يجد الراحة والعون فقط في الله، مشيرًا إلى أن لحظات الضعف تجعل الإنسان يتوجه بشكل أكبر نحو الله.

وتحدث مرسي أيضًا عن الصعوبات التي واجهها خلال فترة المرض، مشيرًا إلى أن تلك الصعوبات كانت أشد على أحبائه منه على نفسه، مؤكدًا أن المحبة تظهر في أصعب اللحظات وتظهر قوتها في مواجهة التحديات.

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علاء مرسي يكشف عن إصابته بالسرطان

وتناولت تصريحات علاء مرسي لحظة إخباره بإصابته بمرض السرطان حيث قال: "لم يُبلغني بإصابته بالسرطان إلا بعد أخذ العينة، حيث أخبروني بوجود ورم تحت الخراج يجب أن يشفى تمامًا قبل إجراء عملية استئصال الورم".

وأضاف عندما أُعطيت حقنة التخدير الكامل، شعرت بتباين في المشاعر مابين الخوف وعد التصديق وكنت أمزح في بعض الأحيان مع من حولى، والمثير للدهشة أنها كانت المرة الأولى التي أدخل فيها المستشفى وأنا مريض، فأخر مرة زرت المستشفى كنت طفلًا، ولا أتذكر تفاصيل ذلك لأنني كنت صغيرًا.

كانت هذه المرة غريبة بالنسبة لي ورغم أنني زرت أصدقاء مرضى وفارقوا الحياة، إلا أن دخولي المستشفى كمريض للمرة الأولى أثر علي بشكل كبير، وكانت لدي حالة من الارتباك والعصبية، ولم أكن أرغب في مواصلة العلاج.

وتابع:" لكن الحمد لله، منحني الله فرصة لمقابلة اثنين من الأطباء، أحدهم كان لطيفًا والآخر صارمًا صادما، أحدهم كان يشجعني والآخر كان يساعدني في اتخاذ القرارات.

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علاء مرسى: رأيت النبي وأبوبكر في المنام

وأضاف عندما تلقيت البنج، دخلت عالمًا مريحًا وغير محدود، حيث رأيت أرواحًا جميلة، بما في ذلك سيدنا رسول الله وأبو بكر الصديق ووالدتي، وأصحابي الراحلين مثل علاء ولي الدين ثم فجأة، استفقت على صوت شخص يتمنى لي السلامة، ورغم أن المدة كانت قصيرة، إلا أنها كانت تجربة مدهشة.

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