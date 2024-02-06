الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|علاء مرسي يعود لاستئناف تصوير "عتبات البهجة"

علاء مرسي
علاء مرسي

يعود الفنان علاء مرسي، لاستئناف تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، ومن المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

علاء مرسي يستأنف تصوير عتبات البهجة

وقال مصدر لـ"الدستور"، إن الفنان علاء مرسي، سيستأنف تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل عتبات البهجة، خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يستعد صحته وعافيته ويتماثل الشفاء بشكل كامل، خاصة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أمس الأول الأحد، تسببت في دخوله إلى المستشفى وإجرائه جراحة عاجلة، مع خضوعه للفحوصات الطبية.

وكان علاء مرسي، قد بدأ تصوير مشاهده في أحداث مسلسل عتبات البهجة، منذ 10 أيام بقيادة المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، في أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة الجيزة.

تفاصيل وأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسل "عتبات البهجة"، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، مصطفى عنبة، دنيا ماهر، هنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي.

وينتمي مسلسل "عتبات البهجة" إلى نوعية الدراما الإجتماعية  التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، والدراما قصيرة الحلقات إذ يحتوى على 15 حلقة، وتدور أحداثه حول علاقة الجد باحفاده، وأيضا علاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة.

وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا.

آخر أعمال علاء مرسي 

وكان قد شارك علاء مرسي، فى دراما رمضان الماضي 2023، بثلاثة أعمال وهي مسلسل "الكبير اوي" الجزء السابع، أمام النجم أحمد مكي، ومسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، و"يحيى وكنوز 2" الذي حقق نجاحا كبيرا ولاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

الفنان علاء مرسي علاء مرسي يتعرض لوعكة صحية تفاصيل وأبطال مسلسل عتبات البهجة علاء مرسي يستأنف تصوير عتبات البهجة بعد تماثله الشفاء مسلسل عتبات البهجة

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