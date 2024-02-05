الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد علاء يتألق فى "بين السطور" والجمهور عن شخصية "چيمى" : عبقرى

محمد علاء
محمد علاء

استطاع النجم محمد علاء، أن يخطف أنظار الجمهور، بشخصية "جمال" أو "چيمى"، التي يجسدها في مسلسل "بين السطور"، أحد أهم الأعمال الدرامية الضخمة التي تنافس بقوة في الموسم الدرامي الشتوي الحالي، وتشارك في بطولته النجمة صبا مبارك، ونخبة كبيرة من الفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي.

 

الجمهور يشيد بأداء محمد علاء فى بين السطور

وأشاد عدد كبير من متابعي مسلسل بين السطور، وجمهور محمد علاء، بأدائه وظهوره بشخصية مختلفة تماما عن كل ما قدمه على مدار مشواره الفني، ما جعل الجمهور في حيرة خاصة أن الشخصية مركبة ولها أبعاد كثيرة، والأحداث فى تصاعد ملحوظ منذ انطلاق أولى حلقاته الاسبوع الماضي.

 

الدستور يرصد أبرز تعليقات الجمهور عبر على شخصية "چيمي" في مسلسل "بين السطور" 

قال أحد المتابعين : مسلسل بين السطور روعة ومحمد علاء بجد تمثيلك رائع وحلقه كلها صمت ومشاعر بدون كلام فنان فعلا.

 

فيما علق آخر قائلا: برافو عليك فى دور جيمي حقيقي عبقري.

 

وعلق آخرون: "أدوار مميزة جدا لكل الفنانين فى بين السطور وبالأخص محمد علاء وصبا مبارك"، "چيمى متألق بشكل غير عادى بدوره فى مسلسل بين السطور لم أراه من قبل بهذا الرونق"، «محمد علاء عبقري وإضافة كبيرة جدا لمسلسل بين السطور".

 

تفاصيل مسلسل بين السطور

أحداث مسلسل بين السطور، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها، والذي يحمل قصة حب قديمة، مع الفنان محمد علاء الذي يجسد شخصية جمال عبد الكريم بطل العالم فى الرماية ، بعد زواجها خلال الأحداث من حاتم ويجسده أحمد فهمي.

 

مواعيد عرض مسلسل بين السطور 

ويعرض مسلسل "بين السطور" يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساءً عبر شاشة ON وON drama، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

 

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور"  هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.

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