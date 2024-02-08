زوجة الفنان علاء مرسى تكشف تفاصيل حالته الصحية

تصدر اسم الفنان علاء مرسي محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل المختلفة بسبب دخوله أحد مستشفيات القاهرة الكبري إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، ما أثار قلق متابعيه وجمهوره.

طمأنت زوجة علاء مرسي جمهوره على حالته الصحية بعد دخوله أحد المستشفيات نتيجة إصابة بأزمة صحية في القولون، ما نتج عنها دخوله إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، إلا أن صحته أصبحت في الوقت الحالي أفضل وغادر المستشفى، بعدما اطمأن الأطباء على حالته والمتابعة من خلال نظام غذائي صحي.

علاء مرسي

ومن المقرر أن يعود علاء مرسي إلى تصوير مشاهده في مسلسل عتبات البهجة مع مطلع الأسبوع المقبل، ليستكمل دوره الذي سيخوض السباق الرمضاني من خلاله.

قصة عتبات البهجة

وتدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول يحيي الفخراني، الذي يظهر بشخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وسيكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل لكونه يجسد شخصية أنفلونسر شهير أيضًا.