الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على قصة يحيى الفخراني فى مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يواصل الفنان يحيي الفخراني تصوير مسلسله الجديد "عتبات البهجة"، مع أبطال وصنّاع العمل، الذي سيخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024، وسيعود من خلاله إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، مع المخرج مجدي أبو عميرة، وينتظره الجمهور عبر شاشات التلفزيون.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول الفنان الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر بشخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وسيكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل لكونه يجسد شخصية أنفلونسر شهير أيضًا.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة

يذكر أن مسلسل عتبات البهجة مكوّن من 15 حلقة، ويلعب بطولته الفنان الكبير يحيي الفخراني، وتشاركه البطولة النسائية  الفنانة جومانة مراد كما يشارك معه عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان القدير صلاح عبدالله، بمشاركة عدد من النجوم الشباب وهم عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل من تأليف الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، إخراج مجدي أبوعميرة.

عودة الفخراني للدراما من جديد

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل “عتبات البهجة” سيكون بمثابة عودة الفنان يحيي الفخراني للشاشات من جديد بعد غيابه الذي طال لسنوات طويلة، ليعود لجمهوره من جديد بهذا العمل الفني الذي سيجمعه بالمخرج مجدي أبو عميرة الذي تعاون معه في مسلسل “يتربى في عزه” عام 2007، ومن قبلها مسلسل “جحا المصري” الذي عرض في عام 2022.

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