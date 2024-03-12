الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

علاء مرسى يكشف لـ"كلم ربنا" عن سعادته بقربه من الله فى أزمته الصحية الأخيرة

علاء مرسي
علاء مرسي

قال الفنان علاء مرسي، إن العبد في لحظات ضعفه ومرضه لا يجد أحدا يقف معه إلا الله سبحانه وتعالى، معبرًا: "تعرضت لوعكة صحية كانت محنة شديدة على أهل بيتي وزوجتي بصورة كبيرة، وفي اللحظات الصعبة نجد القلوب الحقيقية محيطة بنا".

لحظات قاسية 

وأكد الفنان علاء مرسي، خلال لقائه ببرنامج “كلم ربنا” مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر “راديو 9090”، أنه اضطر في هذه الوعكة الصحية الشديدة إلى إجراء عملية جراحية خطيرة، وكانت عبارة عن استئصال التهاب شديد كان متمركزا حول القولون، وبعد أخذ عينة من القولون تبين إصابتي بورم سرطاني داخل القولون.

رؤية النبي 

وأضاف في حديثه، أنه بعد أخذ جرعة التخدير شعر وكأنه يكلم الله سبحانه وتعالى، معبرًا: "رأيت النبي محمد صلى الله وعليه وسلم أثناء البنج، وأبوبكر الصديق، ووالدتي الراحلة، وفجأة وجدت صوت يقول حمدالله على السلامة، وهنا أدركت انتهاء العملية الجراحية".

وتابع: "أثناء الإفاقة دعيت الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع أصدقائي، وطلبت السماح لكل من أسأت إليه، وقولت لله إنني أحبك، وهنا أدركت أن الله السند الحقيقي للإنسان في هذه الحياة".

عللاء مرسي الفنان علاء مرسي كلم ربنا أحمد الخطيب راديو 9090

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