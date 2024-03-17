الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. صفاء الغول لـ"مصطفى ضرغام": سامحنى أنا هعيش خدامة

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة7

شهد مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 7 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث اتصلت صفاء ابنة رياض الخولي "إسماعيل الغول" عقب منعها من العودة إلى زوجها وإحضار نجلها إليه لتخبره باعتذارها إليه، وأنها أجبرت من قبل والدها على الذهاب إلى منزل والدتها، وأنها تحبه جدًا وممكن تعيش خدامة تحت رجله طول العمر.

 

مسلسل "صيد العقارب" تفاصيل أحداث الحلقة 7 

وقالت له وغلاوة النبي تخلي بالك من نفسك وإن احتجت أي شيء أطلب من عايدة، وطلبت منه أن يسامحها على ما فعلت.

 

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 7

ويعرض مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 6 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "صيد العقارب" قنوات عرض الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل "صيد العقارب" الحلقة 6 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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