الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 7

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 بطولة غادة عبدالرازق تحولات غير مسبوقة في أحداثه، عقب مقتل أحمد ماهر "حسن ضرغام" بتخطيط من رياض الخولي "إسماعيل الغول" عقب إصابة محمد علاء "ياسين" نجل الغول، حيث تم استهداف سيارة ضرغام أثناء عودته من مقابلة سرية.

تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

 في مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 تستقبل أسرة أحمد ماهر خبر انقلاب سيارته بفعل فاعل ووفاته، بمنتهى الحزن وسوف تتغير مجريات الأمور تماما، فيما يحاول ضابط المباحث فك لغز تلك الجريمة والجريمتين التي سبقت مقتل أحمد ماهر.

وتسيطر على غادة عبدالرازق حالة من الحزن الشديد على أسرة حسن ضرغام.

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موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبد الرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل،  مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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