مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. غادة عبدالرازق ترفض الثأر لشقيقها

عادت عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق إلى منزلها بعدما اطمأنت على زوجها ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء جاميكا ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة، لتتفاجئ بوالدها ينتظرها، ووقعت بينهما مشادة قوية.

بدأت الفنان أحمد ماهر (حسن ضرغام) حديثه إلى نجلته عايدة (غادة عبدالرازق) قائلاً: "اطمنتي عليه، اتاكدتي أنه لسه عايش مماتش، وكأن الموت مكتوب علي عيالي أنا بس" لترد عليه: "أحمد ربنا لو كان مات كنت هتقضي بقية عمرك في السجن".

واشتد الحديث بينهما، ليرد ضرغام: "حامده وشاكره، من قبل ما اشوفك، احمديه انتي أنه مماتش، ولولاش العشرة كنت طاوعت شيطاني وخلصت عليه، اللي افندي بتاعك دا قال إنك باقية على عشرتك معاه ودا اللي مقوي قلبه".

عايدة تعارض والدها برفضها الانفصال عن زوجها

وقررت عايدة أن تعارض والدها وتظل رفقة زوجها قائلًة: "آه يا بابا باقية على عيشتي معاه ودا مش خيانة ليك ولا لعلي، على نفسه لو كان عايش كان هيقولك الكلام دا"، وتبادل ضرغام أطراف الحديث معها قائلًا: "بس علي مات يا عايدة، واللي قتله اخو الراجل اللي انتي راضية تعيشي معاه وبتنامي جاره على سرير واحد، وموافقة يفضل جوزك، يا خسارة يا حسن يا ضرغام، أنا كنت فاكر إني ظلمتك، قلبك ضعيف رهيف، الشيلة بقيت شايلها لوحدي بعد ما الموت خد مني اللي كنت بسند عليه، وخد مني الضهر اللي كان شايلني، أنا قاعد عشان اقولك إني خابر قيمتك واني غلطت أما ماعملتكيش اعتبار، مستنيكي عشان لصالحك اوعي تفرقي في حق المرحوم".

نقاش حاد بين ضرغام وعايدة

وترد عليه: "أنا مش قليلة ولا استبن يا بابا، عشان لما متلاقيش علي ولا حد تستند عليه تتسند عليا، أنا مش طمعانة في عيشة علي، أنا عملت عيشتي وراضية بيها، طمعانة في حاجة واحدة بس أنك تسيبني اعيش، انت عمرك ما قدرتني ولا فهمتني، عمرك ما حاولت تسأل استاهل ايه لا زمان ولا دلوقتي".

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.