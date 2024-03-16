أحمد جمال سعيد لـ"الدستور": شخصية معتز فى "صيد العقارب" ستشهد تحولًا فى الحلقات المقبلة

مسلسلات رمضان 2024

تحدث الفنان أحمد جمال سعيد، عن شخصية معتز التي يظهر بها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة cbc، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش إت، وإعادتها في قناة cbc دراما.

وتابع سعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "شخصية معتز هي شخصية جديدة ومختلفة، كما أنني عملت مسبقًا مع الفنانة غادة عبدالرازق والمخرج أحمد حسن، واسم المؤلف باهر دويدار كانت هذه العوامل التي جذبتني للموافقة على شخصية معتز".

وأضاف الفنان أحمد جمال سعيد: "ستكون هناك تطورات كبيرة في الأحداث والشخصية خلال الحلقات المقبلة، وأنتظر دائمًا ردود أفعال الجمهور وتسعدني كثيرًا، خاصةً الإشادات، وهذا تتويج للتعب والمجهود لجميع أفراد العمل الذي يعملون بحب".



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعه السابعة والنصف مساء، عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما تكون الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، كما يمكن مشاهدتها عبر منصة واتش إت الرقمية.



مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامٍ

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.