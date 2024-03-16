مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يقرر قتل ضرغام انتقامًا منه

مسلسلات رمضان 2024..

قرر الفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية إسماعيل الغول، ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 الانتقام من حسن ضرغام صديقه (أحمد ماهر)، بسبب محاولته لقتل نجله ياسين، لتتصاعد أحداث المسلسل خاصةً بعدما رفض ياسين الإبلاغ عن والد عايدة بمحاولة قتله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

واتصل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، بشخص ما اسمه زكريا، يطلب منه قتل اشخاص من عائلة ضرغام، قائلا: "أيوة يا زكريا عندي ليك شغلانة، هتقدر تعملها ولا اشوف حد غيرك"، لتبدأ الحرب بين العائلتين، بعدما قتل أحمد ماجد علي ضرغام نجل أحمد ماهر ضمن أحداث المسلسل.



مواعيد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، الفنانة غادة عبدالرازق، مساء غدًا الأحد، حصريًا عبر المنصة الرقمية watch it، ومن خلال قناة cbc، ويمكن للجمهور مشاهدة الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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