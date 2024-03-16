السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يقرر قتل ضرغام انتقامًا منه

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

قرر الفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية إسماعيل الغول، ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 الانتقام من حسن ضرغام صديقه (أحمد ماهر)، بسبب محاولته لقتل نجله ياسين، لتتصاعد أحداث المسلسل خاصةً بعدما رفض ياسين الإبلاغ عن والد عايدة بمحاولة قتله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

واتصل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، بشخص ما اسمه زكريا، يطلب منه قتل اشخاص من عائلة ضرغام، قائلا: "أيوة يا زكريا عندي ليك شغلانة، هتقدر تعملها ولا اشوف حد غيرك"، لتبدأ الحرب بين العائلتين، بعدما قتل أحمد ماجد علي ضرغام نجل أحمد ماهر ضمن أحداث المسلسل.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 لـ"غادة عبدالرازق ".. الملخص قبل العرض

محمد علي رزق: تفاجأت من ردود الفعل على دوري في "صيد العقارب"

"صيد العقارب" الحلقة 6.. كيف سينتقم رياض الخولي من أحمد ماهر؟

أحمد جمال سعيد لـ"الدستور": شخصية معتز فى "صيد العقارب" ستشهد تحولًا فى الحلقات المقبلة


مواعيد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، الفنانة غادة عبدالرازق، مساء غدًا الأحد، حصريًا عبر المنصة الرقمية watch it، ومن خلال قناة  cbc، ويمكن للجمهور مشاهدة الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة cbc دراما.

 

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل صيد العقارب

 

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

اقرأ أيضًا:

صيد العقارب مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسه من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الاولي صيد العقارب الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. غادة عبد الرازق تعارض أحمد ماهر وترفض الانفصال عن زوجها

بسنت أبو باشا لـ"الدستور": وقوفي أمام يحيي الفخراني إضافة لتاريخي الفني

أحمد جمال سعيد لـ"الدستور": شخصية معتز فى "صيد العقارب" ستشهد تحولًا فى الحلقات المقبلة

محمد علي رزق: تفاجأت من ردود الفعل على دوري في "صيد العقارب"

"صيد العقارب" الحلقة 6.. كيف سينتقم رياض الخولي من أحمد ماهر؟

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 5

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 6

الحلقة الـ4 من صيد العقارب| الحزن يسيطر على عائلة درغام لقتل (على)

الأكثر قراءة

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة