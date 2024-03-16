بسنت أبو باشا لـ"الدستور": وقوفي أمام يحيي الفخراني إضافة لتاريخي الفني

مسلسلات رمضان 2024

أعربت الفنانة بسنت أبو باشا، عن سعادتها البالغة بنجاح دورها "جميلة" ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيي الفخراني الذي يعرض حاليا عبر قناة DMC ضمن الماراثون الرمضاني 2024، متابعًة: "فكرة الظهور في مشهد أمام يحيي الفخراني خطوة مهمة جدًا في مشواري الفني".



وتابعت أبو باشا في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "المسلسل فكرته عظيمة ومختلفة وهي فجوة العلاقات بسبب اختلاف الأجيال واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى الحديث عن الدارك ويب وهو الأمر الذي لا يدركه الكثيرون من الآباء والأمهات".

وأضافت: "ردود الأفعال أسعدتني جدًا لأني كنت مخضوضة، وفكرة عملي أمام يحيي الفخراني كانت لها رهبة كبيرة إلا أنه ساعدني ألا أشعر بتوتر، وساعدني في دور جميلة جدًا".



قصة مسلسل عتبات البهجة



تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني



يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)



ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.