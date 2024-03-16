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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. غادة عبد الرازق تعارض أحمد ماهر وترفض الانفصال عن زوجها

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تتصاعد الأحداث بين عائلتي ضرغام والغول بسبب الثأر الذي نشب بينهما بمقتل علي ضرغام الذي لعب شخصيته الفنان محمود عبد المغني، ومحاولة قتل ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء جاميكا، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب، تعافي ياسين الذي لعب شخصيته الفنان محمد علاء جاميكا، من أثر ضرب النار الذي تلقاه على يد والد عايدة زوجته التي تجسدها الفنانة غادة عبدالرازق.

 

تفاصيل الحلقة السادسة من صيد العقارب 

وقرر ياسين التستر على والد عايدة زوجته، لصلة القرابة التي تجمع بينهما، وهو الأمر الذي شكرته عليه عايدة بشدة، بسبب إنقاذ والدها من الحبس، متابعة: "ربنا يخليك ليا، أنا عارفة انك دائما ابن اصول ومتربي كويس".

وأكدت عايدة لزوجها أنها لن تتخلي عنه وتنفصل كما يريد والدها، قائلة: "عمرنا ما هنبقي اغراب، انت مش عارف انا بحبك قد ايه، وكنت خايفة عليك قد ايه".


مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، الفنانة غادة عبدالرازق، مساء غدًا الأحد، حصريًا عبر المنصة الرقمية watch it، ومن خلال قناة سي بي سي، ويمكن للجمهور مشاهدة الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة cbc دراما

 

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل سائق عائلة ضرغام 

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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