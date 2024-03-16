صيد العقارب الحلقة 6.. أحمد ماهر يكشف سر قتل نجله (على ضرغام)

التقي الفنان أحمد ماهر الذي يلعب شخصية (حسن ضرغام)، بصاحب شركة الكاميرات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد نجاتي، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حاليا عبر قناة سي بي سي.

الحلقة 6 من صيد العقارب| أحمد ماهر يكشف سر قتل نجله



وحاول ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر كشف السر الذي تسبب في مقتل نجله علي ضرغام الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، على يد ابن عائلة اسماعيل الغول، إلا أن نجاتي رفض إبلاغه بالسر، متححجا أنه صاحبأ كبر شركة كاميرات ولا يمكن الإفصاح عن أسرار عملاؤه، وقرر أن يخيره بالعمل معه أو مع عائلة الغول.

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الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب، الفنانة غادة عبدالرازق، مساء غدًا الأحد، حصريًا عبر المنصة الرقمية watch it، ومن خلال قناة cbc، ويمكن للجمهور مشاهدة الإعادة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة cbc دراما.