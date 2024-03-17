أمن المنافذ يضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتي تهريب بضائع، ضبط 1593 مخالفة مرورية متنوعة، و28 قضية في مجال الأمن العام.



وجرى ضبط 242 حكما قضائيًا متنوعًا، و6 قضايا تزوير في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.