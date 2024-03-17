مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. غادة عبدالرازق ترفض مد يدها بالسلام لرياض الخولي

مسلسلات رمضان 2024

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة7 بطولة غادة عبدالرازق تحولات غير مسبوقة في أحداثه، وظهر رياض الخولي داخل غرفة المستشفى مع محمد علاء، حيث أخبره باتفاقه على قتل أحمد ماهر "حسن ضرغام"، بدعوى أنه خائف على أبناءه من بطشه عقب مقتل علي.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 7

ودخلت غادة عبدالرازق لزيارة زوجها محمد علاء ولكنها فوجئت بوجود رياض الخولي، ورفضت أن تمد يده للسلام عليه، وترك الغرفة قائلا لمحمد علاء "ياسين": “هعدي عليك بالليل”.

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالراوق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من: أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور اسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.