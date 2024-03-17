مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. صلاح عبدالله يساعد زوجته ويغسل أطباق الطعام

مسلسلات رمضان 2024

اهتم جماهير الدراما المصرية بمتابعة الحلقة الـ 7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طوال النصف الأول من شهر رمضان.



أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بمساعدة صلاح عبدالله والذي يلعب دور عرفان لزوجته سما إبراهيم، والتي تلعب دور عليه في أعمال المنزل، إذ وقف يغسل الأواعي وأطباق الطعام كنوع من أنواع المساعدة في أعمال المنزل.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات التي تنتمي لفئه الـ15 حلقة، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8، ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it، وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة، من عدة نجوم وهم: