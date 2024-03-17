الأحد 17 مارس 2024
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الآن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. عمر يترك المنزل بعد مهاجمة جده وشقيقته

عتبات البهجة
عتبات البهجة

اهتم جماهير الدراما المصرية بمتابعة الحلقة الـ 7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طوال النصف الأول من شهر رمضان 

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أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة 

بدأت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بضرب عمر والذي يجسد دوره الفنان خالد شباط لشقيقته جميلة بعد كشف علاقتها بمحمود، ومن ثم يتدخل جده إلا أنه يهاجم جده، في هذه الأثناء يحاول بهجت الأنصاري الدفاع عن نفسه إلا أن حفيده يرفض أن يستمع إليه ويترك المنزل ويرحل.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات التي تنتمي لفئه الـ15 حلقة، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

 

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

 

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

 

جومانا مراد (نعناعة)

 

 صلاح عبدالله

 

 سما إبراهيم 

 

خالد شباط 

 

وفاء صادق 

 

مصطفى عنبة

 

 صفاء الطوخي

 

 هنادي مهنا

 

 علاء زينهم 

 

علاء مرسي 

 

بسنت أحمد أبو باشا 

 

محسن منصور

 

 حازم إيهاب 

 

مراد فكري 

 

صادق بوسي الشامي 

 

محمود فايز 

 

حمادة حسني

 

 ليلى عز العرب 

 

محمد البكري

 

 هشام إسماعيل

 

 يوسف عثمان (محمود)
 

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