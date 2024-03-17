الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 7

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني لينير دراما رمضان مع أحداث مسلسل عتبات البهجة ، لينيرعلينا مرة أخرى بعد غياب استمر لمدة عامين، ويعرض مسلسل عتبات البهجة  ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بعد أن كانت أخر أعماله في دراما رمضان مسلسل "نجيب زاهي زركش".

وحقق مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى وصولا للحلقة السادسة، وهو ما جعل كثير من الجمهور المصري والوطن العربي يبحث عن مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة.

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 7

يعرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 7  في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات فئه الـ15 حلقة، يأتي العرض الاول من المسلسل في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب، والعرض الثاني من المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء.

تفاصيل احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث التشويقية والجذابة، حيث استطاع بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني أن يكشف أن بسنت صديقه جميلة حفيدته هي السبب في نشر صورها على الواتس آب، وحصل محامي بهجت على فواتير تثبت قضية النصب والاحتيال على عبد البديع، وانتهت الحلقة باكتشاف الانصاري سرقة حفيده عمر له.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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