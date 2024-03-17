مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 .. البضائع المغشوشة تحاوط نعناعة

منذ بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني وتربع على عرش المسلسلات الإجتماعية التي ينتظرها الجمهور المصري والوطن العربي يوميا خلال شهر رمضان الكريم والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

تفاصيل احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وعلى مدار الحلقات الماضية من مسلسل عتبات البهجة ظهرت نعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد، وهي تتورط في بضائع مغشوشة ومضروبة وتقوم ببيعها داخل الكشك الخاص بها.

في البداية كانت تقوم ببيع خطوط الهواتف دون عقود وهي التهمة التي تورطت فيها هي وشريكها بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني إلى أن تم إخلاء سبيلهم.

وبعدها قام حنفي بعرض علي نعناعة لتقوم ببيع المياه المعدنية المغشوشة وبجانبها بعض الهدايا، وصولا بحفيد الأنصاري عمر والذي يقوم بدروه خالد الشباط والذي عرض على نعناعه بيع المواد الخاصة بالسجائر الإلكترونية والتي هي أيضا مغشوشة.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات فئه الـ15 حلقة، يأتي العرض الاول من المسلسل في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب، والعرض الثاني من المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)