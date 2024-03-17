مسلسل عتبات البهجة.. تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني بعد عرضها في الحلقة الـ7

يناقش مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني العديد من القضايا الهامة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الأيام الماضية منذ بداية عرضه في أول أيام شهر رمضان الكريم ، وتعرض الدستور بالتزامن مع عرض مسلسل عتبات البهجة عقوبة الابتزاز الإلكتروني .

عقوبة الابتزاز الإلكتروني بعد تناولها في مسلسل عتبات البهجة

ضمن القضايا التي ناقشها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، قضية الابتزاز الإلكتروني بعد تعرض جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت أحمد أبو باشا للتهديد من خلال رقم مجهول بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك عقوبات صارمة تصل للسجن في حالات الابتزاز الإلكتروني، وينص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى"، وتصل مدة الحبس 3 سنوات.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، الحلقة السابعة على قناة DMC في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)