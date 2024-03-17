الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل عتبات البهجة| موعد عرض الحلقة 7.. صدمة جديدة تلاحق بهجت الأنصاري

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وحقق مسلسل عتبات البهجة نجاحا كبيرا خاصة وأنه يدور في إطار اجتماعي ويحمل العديد من المفاجآت والأحداث التشويقية التي تجذب له المتابعين يوما بعد يوم.

تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وشهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث التي جعلت الجمهور ينتظر الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة، خاصة بعد تلقي بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني صدمة جديدة في حفيده عمر والذي يقوم بدروه الفنان خالد الشباط، وذلك بعد أن اكتشف أنه يقوم بسرقته.

ويعود الفنان يحيى الفخراني لدراما رمضان مرة أخرى بعد غياب استمر لمدة عامين من خلال عرض مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بعد أن كانت أخر أعماله في دراما رمضان مسلسل "نجيب زاهي زركش".

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة في النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات فئه الـ15 حلقة، يأتي العرض الاول من المسلسل في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب، والعرض الثاني من المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الاول الحلقة الخامسة لمسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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