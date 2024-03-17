الآن مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم والمرج ورأس سدر يسرقون البنك

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بتنفيذ خطة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته دون علم الكبير، وذلك لاستعادة الصندوق الاحمر المسروق من سيارته ومبلغ 2 مليون دولار، مع تنفيذ خطة الهروب بقنبلة يدوية.

تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة السابعة

كما بدأت الحلقة 7 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن،بقيام حزلقوم وفرقته من هجرس ومربوحة وطبازة بتنفيذ خطة سرقة البنك، وكانت المفاجأة بظهور الدكتور ربيع في البنك ليسخب رصيده بالكامل بعد معرفته بخطة السرقة من نفادى.

الكبير اوي الجزء الثامن

بعد ذلك، ذهب حزلقوم وأفراد العصابة بينما جونى وهجرس يراقبان البنك من الخارج، وذلك للحصول على 2 مليون دولار، واختيار أسماء المرج الجديده والمرج ورأس سدر، وذلك على الطريقة الإسبانية la casa de papel للحصول على الصندوق الاحمر المسروق

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة الثامنة

الكبير اوي الجزء الثامن

إضافة إلى ذلك، ينتظر ملايين المشاهدين أمام الشاشات الإعلان عن عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة الثامنة، لاستكمال خطة سرقة البنك ومساعدات الكبير اوي عمدة المزاريطة لأبناء قريته، وذلك يوميًا في الساعة 6،5 مساء وقت تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك وتجميع الأسرة المصرية على المائدة.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثامنة

الكبير اوي الجزء الثامن

كذلك، يتم عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة الثامنة، في أوقات متميزة يوميًا، وذلك على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهى on وon دراما.

وايضا منصة واتش ات لتوفير مشاهدة متميزة وبجودة عالية لملايين المتابعين والمشاهدين لحلقات مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

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فى النهاية، يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي 8 دراما وكوميديا متميزة من النجم أحمد مكى وعدد من الفنانين، حيث تدور الاحداث في قرية المزاريطة ومحاولات العمدة والكبير أوى لمساعدة الجميع بالقرية وتحقيق أحلامهم، وأيضا الاحتفال بعيد الهالوين للمرة الاولى.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي، مشاركة واسعة من نجوم الفن منهم أمينة خليل ومحمد سلام، حاتم صلاح، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، ومحمد ثروت.