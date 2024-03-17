الأحد 17 مارس 2024
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إبراهيم عيسى: الصحافة تعتمد فى عناوينها على إثارة الجدل والغموض (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، إن قناع الصخب ليس مطلوبًا على الإطلاق في الحياة؛ لأن الصخب لا يؤدي إلى نتائج حقيقية، بل يزاحم العقل، إنما المطلوب هو الجدل؛ لأنه قيمة مهمة ومطلوبة للغاية، والبعض يتعامل معه كأنه نقيصة.

وأضاف عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن الصحافة تعتمد بشكل كبير في عناوينها على إثارة الانتباه والجدل وشىء من الغموض، فضلًا عن الصدمة، وهذه هي الصحافة التي تعتمد على العناوين التي تقتضي الجاذبية للقارئ، وهذه مسألة طبيعية ومهنية.

وواصل: "أنا عمري 59 عامًا، ولا أريد شهرة إضافية، بل أريد أن تقرأ الناس، وتعي وتتحاور مع أفكاري".

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