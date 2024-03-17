مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. منال تكشف ستر جميلة أمام عمر

حرص عدد من المواطنين المتابعين لـ مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، خاصة بعد تصارع الأحداث بشكل كبير على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 2024.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بدخول بهجت الأنصاري في صراع مع حفيده عمر والذي يجسد شخصيته خالد شباط، ومن ثم تتدخل وفاء صادق والتي تجسد شخصية أستاذة منال، وتحاول تهدأة الموقف لكن بدون أن تدرك تكشف ستر جميلة والتي تلعب دورها بسنت أبو باشا، الأمر الذي يحاول عمر استيعابه إلا أن بهجت الأنصاري يخرجهم من غرفته لتدارك الأمر.



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مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات التي تنتمي لفئه الـ15 حلقة، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة.

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مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)



