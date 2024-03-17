الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 7.. حزلقوم يفجر البنك عن طريق الخطأ

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

نجح مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 7 في الاستحواذ على اهتمام المشاهدين، وزاد بحث الجمهور عن أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 7 خلال الساعات الماضية. 

 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

 

وقدم النجم احمد مكي وابطال مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن العديد من المغامرات الكوميدية الشيقة خلال الحلقات الماضية. 

أبرز أحداث الحلقة 7 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

شهدت أحداث مسلسل الكبير آوي 8 الحلقة 7، أحداث كوميدية تزعمها النجم أحمد مكي في شخصية حزلقوم الذي قرر سرقة بنك بصحبة أبطال العمل دون علم الكبير.


وشهدت الحلقة 7 مسلسل الكبير آوي 8 أحداث متنوعة فبعد وصول عصابة حزلقوم لمقر البنك واجه حزلقوم العديد من الصعوبات في فتح خزانة البنك ولكن ينجح نفادي وطبازة في فتح الحزينة وفي تلك الأثناء ينشب خلاف بين حزلقوم وطبازة ونفادي الذين يؤكدون له أنه فاشل.


ويستخرج طبازة قنبلة من المعدات الموجودة معه ويقوم حزلقوم بنزع صمام الأمان الخاص القنبلة وهو ما يؤدي إلى انفجارها بداخل البنك لتنتهي الحلقة بسماع دوي انفجار هائل.

قصة وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة السابعة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.


تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير آوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد للهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستراند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.


ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مروحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويجسد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

 أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير آوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبد الرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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