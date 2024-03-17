إبراهيم عيسى: كتبت مع أحمد زكي ومحمد خان أعمالا كثيرة لم ترى النور

كشف الكاتب إبراهيم عيسى عن بداياته في عالم السيناريو والتي تعود إلى قراءته لسيناريو فيلم "الكداب" في سن الواحد والعشرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت الشرارة الأولى لمسيرته الطويلة في هذا المجال، حيث تعاون مع أسماء لامعة مثل أحمد زكي ومحمد خان وخيري بشارة، مما أثرى خبراته وصقل موهبته.

وأوضح عيسى خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن العديد من أعماله مع هؤلاء العمالقة لم تر النور، لكنها كانت تجربة مثمرة ومكسبًا كبيرًا له، وأبرز أن فيلم "السادات" يمثل نقطة تحول في مسيرته، حيث اكتشف من خلاله قدرته الحقيقية على الكتابة والتأليف.

وأكد أن الفيلم يعكس بنسبة 90% من السيناريو الذي قام بصياغته، معتبرًا أن الاعتراف بمساهمته في هذا العمل جاء بعد تقدير الجمهور لأفلام قد لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولكن تحظى بإعجابهم.

وأشاد عيسى بالأديب الكبير نجيب محفوظ، واصفًا إياه بأنه "القطب" الذي لا يُضاهي في عالم الكتابة والأدب.