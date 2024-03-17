الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

المنشد محمد نشأت يحيي ليلة رمضانية مع سعد الصغير

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

حل المنشد محمد نشأت، ضيفا على برنامج خيمة سعد، تقديم سعد الصغير عبر شاشة الشمس، وشارك بأطيب الكلمات والمدائح النبوية بالنبى الكريم صلى الله عليه وسلم وتضمن هذا الاحتفال: قمر سيدنا النبي، طلع البدر علينا، مناجاة قصدت باب الرجا، مولاي النقشبندي.

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وقال “نشأت” إنه سعيد بتقديم ليلة مليئة بالمدائح والابتهالات وحب سيدنا النبي وأيضا بلقاء الفنان سعد الصغير وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على قلوب المشاهدين، مؤكدا حرصه على تطوير فن الإنشاد الديني لمخاطبة دول العالم، مبديا رغبته في تكرار التجربة مرة أخرى مع “سعد” لما يمتاز به من أسلوب راق ودعم للموهوبين.

ويستضيف سعد الصغير، خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، معربا عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

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