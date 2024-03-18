منها فراولة ومليحة.. قائمة مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان

تنضم عدد من الأعمال الدرامية الجديدة الي السباق الرمضاني خلال أيام.

حيث تستقبل شاشات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 5 أعمال درامية جديدة تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم الأعمال الدرامية المقرر عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان.

قائمة مسلسلات ال15 حلقة في النصف الثاني من رمضان

مسلسل "فراولة"

تنطلق أولى حلقات مسلسل "فراولة" من بطولة نيللي كريم يوم 16 رمضان الجاري على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك، تحلم أن تتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغنى، وقارئة فنجان متمكنة.

وبعدها تترك فراولة روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

ويتكون فريق عمل مسلسل "فراولة" من عدة نجوم وهم:

نيللي كريم.

شيماء سيف.

أحمد فهيم.

علا رشدي.

صدقي صخر.

حجاج عبدالعظيم.

لبنى ونس.

دنيا سامي.

محمد عبدالعظيم.

ويعد مسلسل "فراولة" للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.

مسلسل مليحة

ويعرض مسلسل مليحة في النصف الثاني من شهر رمضان و مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وخلال أحداث مسلسل مليحة تنشأ بين مليحة والضابط أدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة..

مسلسل جودر

واستقرت الشركة المتحدة على عرض مسلسل جودر لياسر جلال في النصف الثاني من شهر رمضان.

ويعرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة"، في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON حصريًا.

وطرحت منصة "watch it" بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت بالإبهار البصري، وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل، الذي يُعد الأضخم إنتاجيًا ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك في بطولة المسلسل: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوي، مجدى بدر و تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار خلال النصف الثاني من شهر رمضان على شاشة قناة cbc.

يجسد الفنان أسر دور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياة العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة حيث تلاحظ ليلى على ابنها المولود حديثًا بقعًا غريبة على جسده، فتذهب مع زوجها إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات، لتظهر نتائجه بإصابة الطفل بسرطان الدم، ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية نقل نخاع، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير خلال شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان، على أن يعرض بعد شهر رمضان على عدد آخر من الفضائيات، بالإضافة لعرضه على المنصات.

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما.



مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.