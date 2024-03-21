الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"إمبراطورية ميم" الحلقة 10.. هاجر السراج تلجأ لزواج المصلحة من أجل السفر للخارج

هاجر السراج فى إمبراطورية
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 10 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير بعد الأحداث الشيقة، فبعد استنفاد كل حيلها لإقناع أبيها بالسفر في بعثة بالخارج، تضطر منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) للموافقة على الزواج من الدكتور أحمد مجدي المشرف على رسالتها، وأعطت موعدًا لزميلها كي يأتي إلى منزل العائلة ويقابل أبيها.

هاجر السرّاج محامية لكن بشكل مختلف في إمبراطورية ميم - موقع بصراحة الإخباري
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 10

توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا على قناة دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It، فعلى مدار الحلقات السابقة، حاولت منى بكل جهدها مع والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي) أن تقنعه بأمر السفر، لكن في كل مرة كانت تبوء محاولاتها بالفشل، وبالتوازي مع هذا تطورت علاقتها بزميلها أحمد، وبدأت تتحدث إليه وتشتكي له من أبيها الذي يرفض سفرها؛ ولأنه يكن لها مشاعر عاطفية لكن من طرف واحد، يعرض عليها الزواج منه حتى تحقق حلمها بالسفر.
 

مواجهة حادة بين هاجر السرّاج ووالدها من أجل السفر في "إمبراطورية ميم"
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم 

هاجر السراج توافق على الزواج من أجل السفر إلى الخارج 

وبعد رفضها عرض دكتور أحمد بالزواج، وبعد أن استنفدت كل حيلها مع أبيها، تضطر منى في النهاية للموافقة على عرضه، رغم عدم شعورها تجاهه بأي مشاعر عاطفية، وهو أمر يتفق تمامًا مع شخصية منى العملية التي لا تفكر بشيء سوى بمستقبلها المهني وتحقيق ذاتها، ورغبتها الشديدة في التحرر من قيود أبيها ورؤية العالم بمنظور جديد.

هاجر السرّاج محامية لكن بشكل مختلف في إمبراطورية ميم
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم 

مقابلة أحمد لمختار أبو المجد ليست المرة الأولى، فقد سبق له مقابلته، لكن أبو المجد لم يرحب به كثيرًا، خاصة بعد محاولته إقناعه بالموافقة على أمر البعثة، ثم قابله مرة أخرى عندما حاولت منى خداع أبيها بادعائها أنها تريد منه المجيء على الفور إلى مقر عملها بكلية الحقوق حتى يمضي أوراق تفيد برفضه سفرها في البعثة، فإذا بالأب يفاجأ مرة أخرى بالمشرف على الرسالة وهو يحاول إقناعه مجددًا بأمر البعثة ليقابله هذه المرة بشيء من الغضب، فهل سيستسلم أبو المجد في النهاية ويوافق على زواج منى من زميلها؟

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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