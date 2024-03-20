مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10| خطة تأثير الفراشة على مختار أبو المجد (فيديو)

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شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير من الاضطرابات والمفاجآت وذلك بعد رفض مختار أبو المجد - خالد النبوي، فكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه ليقينه بعدم كفاءتهم وافتقادهم للخبرة اللازمة لمثل هذه المهمة الصعبة، وشعوره بأنه المسؤول الوحيد عنهم، بينما يصرون هم على أن هذه الانتخابات ستجعلهم يحملون عنه الكثير من المسؤولية.

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 10.. خطة تأثير الفراشة

وتوالت أحداث الحلقة 10 لمسلسل إمبراطورية ميم، الكثير من الأحداث المشوقة أبرزها اجتماع أبناء الإمبراطورية مروان - نور النبوي، منى - هاجر السراج، مايا - إلهام صفي الدين، منة - الطفلة منى أحمد زاهر، مازن - الطفل آدم وهدان، لوضع خطة جديدة لإجبار والدهم مختار أبو المجد - خالد النبوي، لإجراء انتخابات داخل المنزل لانتقال السلطة إلى أحد ابناؤه ليحقق كلا منهم أهدافه، إذ اجتمع الخمس اولاد مع جدتهم والتى تجسدها الفنانة القديرة ليلى عزالعرب، يطلبون منها أن تتحدث معه لإقناعه بعمل الانتخابات داخل المنزل، واطلقوا اسما على الخطة وهي "تأثير الفراشة".

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

ويُعيد الفنان خالد النبوي، تقديم قصة "إمبراطورية ميم"، بالشكل الذي كتبها الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والتي سبق وقُدمت في فيلم سينمائي، بالاسم ذاته، عام 1972، بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكتب له المعالجة السينمائية والسيناريو والحوار نجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.

وهذه القصة، كانت ضمن مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس، بعنوان "بنت السلطان" والتي صُدرت عام 1965، وتتناول قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعاً أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح ابنه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولته مجموعة من ألمع النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، الهام صفي الدين، الأطفال ليلى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والعمل من إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.