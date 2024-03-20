مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. انهيار إلهام صفي الدين و"النبوي" يحاول تهدئتها

انطلقت مساء اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي وحلا شيحا ومجموعة مختارة من الفنانين،على قناة dmc دراما،ومن إنتاج شركة أروما.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل امبراطورية ميم، حالة انهيار للفنانة إلهام صفي الدين، والتي تقوم بدور “مايا” ابنه مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان “خالد النبوي”، بسبب موت قطتها “ذكية”.

وحاول مختار أبو المجد تهدئة “مايا” والتخفيف من زعلها على رحيل قطتها، كما جعل أشقائها يشاركون في مواساتها في رحيل القطة.

وتتصاعد الأحداث مع “مايا” بعد رحيل قطتها وشعورها بالذنب والتقصير بسبب موتها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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