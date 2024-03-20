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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. هاجر السراج توافق على الزواج لهذا السبب؟

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. شهدت الحلقة أحداث متصاعدة في منزل “ مختار أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي ولديه 6 أبناء.

وتصاعدت الأحداث مع ابنته الكبرى “منى” والتي تقوم بدورها الفنانة هاجر السراج، والتي تقرر الزواج من زميلها “أحمد”.

وقررت “منى” الزواج من زميل العمل للضغط والتأثير على والدها مختار أبو المجد للموافقة على سفرها للبعثة الدراسية التي تريد الحصول عليها، كوسيلة تأثير وضغط ليوافق على طلبها.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.
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