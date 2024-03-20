الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسرة مونتيرة "عتبات البهجة" زينة مطاوع تتلقى واجب العزاء

عزاء زينة مطاوع
عزاء زينة مطاوع

 سيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة المونتيرة الراحلة زينة مطاوع، التي بدأ عزاؤها منذ قليل في مسجد النور بالمعادي، التي وافتها المنية أمس الأول الإثنين، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "عتبات البهجة" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت قد توفيت المونتيرة زينة مطاوع، مساء أمس الأول الإثنين، بعد صراع مع المرض وأعلن الخبر الكاتب الكبير مدحت العدل، من خلال استوري عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازى والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وكان آخر أعمال المونتير زينة مطاوع مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان الموسم الحالي، ويقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني.

يعرض مسلسل عتبات البهجة يوميًا على مجموعة قنوات DMC في تمام الساعة 6:15  مساء، بينما تكون الإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

فيما يعرض مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة watch It

الحزن المونتيرة زينة مطاوع البهجة

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