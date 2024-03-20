مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 10 على قنوات dmc

تنطلق اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، والفنان نور النبوي، وذلك على قنوات dmc، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 9 من مسلسل امبراطورية ميم احداث متصاعدة بين مختار أبو المخد والذي يقوم بدوره الفنان،خالد النبوي، وابنائه الستة،خلال أحداث الحلقة.

كما شهدت الحلقة حالة تقارب بين “مي ” والتي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحا،ومختار أبو المجد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.