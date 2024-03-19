الثلاثاء 19 مارس 2024
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الكرازة

البابا تواضروس عن الشهداء الرهبان: نثق أن مكانهم السماء

جريدة الدستور

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يعز علينا أن نودع اليوم الرهبان الشهداء الثلاثة من دير القديس مار مرقس بجنوب إفريقيا.

وأشار البابا تواضروس الثاني خلال كلمته بصلوات تجنيز الرهبان الثلاث المقامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلى أن استشهاد الرهبان الثلاث وانتقالهم  يجعلنا يفكر أن حياتنا بخار قليل يمضي ويضمحل، مضيفًا  أنه حياة كل راهب وجميعنا هي استعداد للحياة الأخرى حياة الأبدية وهو انتقال بالجسد فقط..

وأكد  أن الراهب منذ دخوله الدير يستعد للأبدية وحياته جميعها هي استعداد للقاء الله والانتقال، والله أتاح لهؤلاء الرهبان انتقالهم واستشهادهم عقب هذا الحادث الإجرامي، مبكرًا، الإ أننا نثق أنهم في مكان أفضل بالسماء.

وأوضح البابا أن هذا الحادث هو حادث مؤلم لنا جميعًا،ولكن نثق في الله أن يمنحنا ويمنح أهالي الشهداء الرهبان العزاء  في رحيلهم المبكر، ولكن عزاؤنا أنهم نالوا أكليل الشهداء.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الرهبان يستعدون منذ دخلوهم الدير إلى الاستعداد للقاء الله والانتقال من خلال قرائتهم لصلوات الراقدين يوم سيامتهم رهبان،كأن الكنيسة تذكرهم بحياة الاستعداد منذ بداية طريق رهبنتهم.

 

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