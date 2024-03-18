مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نور النبوي يطالب بانتخابات إدارة المنزل

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت مساء اليوم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8، للفنان خالد النبوي وحلا شيحا ونور النبوي وهاجر السراج، على قناة dmc دراما.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8

يواصل مروان أبو المجد، والذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي، حالة التمرد على والده مختار أبو المجد، مع أشقائه الخمس الآخرين، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.

وقرر مروان أبو المجد وأشقائه مواجهة والده مختار أبو المجد، في مطالبهم للتمرد عليه في المنزل، وطالبه بإجراء انتخابات لمن يدير المنزل وإمبراطورية ميم بإجماع من أشقائه، كحالة من الاعتراض على طريقة مختار والدهم في رعايتهم.

وشهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8 أحداثًا متصاعدة بين مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي وبين أبنائه.

ويواصل الابن الأكبر مراون أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي حالة التمرد مع أشقائه ضد والدهم مختار أبو المجد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.