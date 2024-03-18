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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. خناقة جديدة بين خالد النبوي وابنته بسبب "القطة"

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

انطلقت اليوم الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8

شهدت الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورات جديدة، حيث بدأت بخناقة بين خالد البنوي والذي يقوم بدور مختار أبو المجد وابنته مايا، بسبب مرض قطتها “ذكية ”.

وضمن احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8 حدثت مشادة بين الأب وابنته مايا بسبب مرض القطة، وتأخر مختار أبو المجد في التدخل وطلب طبيب ليعالج القطة من تعبها.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى  من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.
 

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