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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. شركة المقاولات تشن حربا على خالد النبوي وحلا شيحا

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر متاعبو مسلسل إمبراطورية ميم، الحلقة الثامنة التي تشهد بداية تحوّل في أحداث المسلسل، حيث تتجه شركة المقاولات التي تُحاول الاستحواذ على منزل مختار أبو المجد (خالد النبوي)، في اتخاذ أساليب جديدة ضده وباقي السكان المعارضين لبيع منازلهم، من أجل الاستحواذ عليهم.

مسلسل إمبراطورية ميم.. شركة المقاولات تشن الحرب على خالد النبوي وحلا شيحا

كانت الحلقة السابعة شهدت مواصلة إغراءات مندوبة الشركة لأصحاب المنازل الواقعة في المربع السكني الذي تريد الشركة الاستحواذ عليه، حيث رفعت الشركة المبالغ المالية المعروضة على سكان المنازل، لكن مختار أبو المجد وجارته مي (حلا شيحا) وأخرون يرفضون بيع منازلهم. للشركة.

ملخص الحلقة 7 مسلسل إمبراطورية ميم

وفي أحد المشاهد؛ انفعل مدير شركة المقاولات بعد أن كل الطرق التفاوضية قد جرى رفضها في محاولات بيع المنازل، وأن السكان لا يقبلون بأي إغراءات مادية من التي قدمتها الشركة لهم رغم ضخامة المبالغ المالية.. ورد مدير الشركة بأنه سيُغير من طريقته تجاه أصحاب المنازل، وأنه سوف يبدأ الحرب ضدهم لإجبارهم على بيع منازل.

وينتظر متابعو المسلسل ما سيحدث في الحلقة الجديدة من المسلسل، حيث من المتوقع بدء أحداث أكثر إثارة، وقيام الشركة بخطوات ضد السكان الرافضين بيع منازلهم.

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قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الفضائية في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، ثم تُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم التالي، بينما يجري عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة DMC دراما، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضها في الـ 3:30 فجرًا، والثانية عشر ظهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

ويقدم مسلسل إمبراطورية ميم، دراما اجتماعية خفيفة، تؤكد على الدور الذي يقوم به الأب في حياة أبنائه، كما تُركز على أهمية دور الأم في حياتهم، وكيف أصبحت حياة أسرة مختار أبو المجد بعد وفاة الأم، والمتاعب التي يعيشها الأب لأجلهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم  يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

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