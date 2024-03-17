مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7| خالد النبوي يغازل حلا شيحة بأشعار فؤاد حداد

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة السابعة من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، حالة من الإثارة والتشويق، خاصة مع تصدره التريند ومؤشرات البحث ضمن قائمة المسلسلات التى حازت على أعلى نسبة مشاهدة خلال الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

مسلسل إمبراطورية ميم.. أحداث الحلقة 7

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة 7 لمسلسل امبراطورية ميم، وتطورت علاقة مختار أبو المجد - خالد النبوي، ومي - حلا شيحة، بعد لقائهم معا، بحجة البحث عن حل مناسب وإيجاد طريقة لغلق موضوع عرض إحدى الشركات العقارية الكبرى لشراء منزل كلا منهم بالمعادي، مقابل مبلغ مادي كبير يصل لـ 90 مليون جنيها.

خالد النبوي يغازل حلا شيحة بـ أشعار فؤاد حداد

وفى مفاجأة غير متوقعة حاولت مي - حلا شيحة، إيصال مشاعر حبها لـ مختار - خالد النبوي، ووضعت يدها على كتفه أثناء حديثهم معا، وتبادل الثنائي نظرات الإعجاب دون اعتراف أحدا منهم بحبه للآخر.

ومن ثم قام مختار بمغازلة مي، بكلمات الشاعر الكبير فؤاد حداد قائلا : (يا اسمر يا روحي يا متداد النيل.. ألفينْ سنه ويفضل كلامي جميل).

من ديوان (لا وانت الصادق.. ديوان التسالي بالمزاج والقهر) وتقول كلمات الديوان : "يا اسمر يا روحي يا متداد النيل.. الثانية مشيت قد ألفين ميل.. على قافيه متقدر لها تحميل.. ألفينْ سنه ويفضل كلامي جميل.. انا لما قلت اليشكرى فزّت.. جبالْ عمود الشعر واهتزت.. شديّت ربابه رفعت سبّابهْ.. أقيم ميزانْ الشعر بالْقسطاسْ.. وأمرجحه بشبّابه حبّابهْ.. ولا كل مين رص الكلامْ رصّاصْ.. ولا كل مين طلع القمر غواصْ.. ولا كل كومْي يلعب البصرهْ.. ولا كل مين ما كتبشي ع البفرهْ.. وظهرْ في سقف الدنيا من برّهْ.. بيعملوا له من الهلالْ عَدْ خاص.. يا اسمر يا روحي يا امتداد النيلْ".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين بجانب خالد النبوي، منهم حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والعمل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي يحتوى على 30 حلقة، ويتم من خلاله مناقشة عدة قضايا اجتماعية تتعلق بالأسرة المصرية وعلاقة الآباء بالأبناء، ومناقشة قضايا الأطفال وسن الموافقة وغيرها.