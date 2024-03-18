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مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 8 .. وأبرز الأحداث

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم، الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم ببطولته النجم خالد النبوي؛ ما سيحدث في الحلقة الثامنة التي تُعرض الليلة.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 8

مسلسل إمبراطورية ميم يُعرض على قناة DMC في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، كما يتم عرض الحلقة مرة أخرى في الإعادة الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحًا، بينما يتم عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناةDMC dramaالساعة السادسة و5 دقائق مساءً، والساعة 3:30 صباح اليوم التالي، والساعة 12:00 ظهرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 7

شهدت الحلقة السابعة أحداثًا مهمة، كان من بينها كثرة اللقاءات بين مختار أبو المجد ومي، والذي يبدو أنه وقع في حبها، إلى جانب اجتماع مع مندوبة الشركة العقارية التي تُحاول الاستحواذ على منازل المربع السكني الذي يُقيم فيه مختار أبو المجد وأسرته ومي وآخرون، وواصلت الشركة إغراء الرافضين للبيع بالأموال، لكن مختار يرفض من جديد.

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مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الثامنة

الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم تُعرض على قناة DMC  الفضائية في العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم الاثنين، وتكون الإعادة الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح الثلاثاء.

ويجري عرض الحلقة على قناة DMC drama  في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وتُعاد في الثالثة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل يدور في إطار اجتماعي، فيحي قصة الأب مختار أبو المجد (خالد النبوي) وأبناؤه الستة بعد وفاة الأم، وكفاح الأب مختار من أجلهم، وما يواجهه من متاعب من أجل ذلك، وتدور الأحداث في منطقة المعادي بالقاهرة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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