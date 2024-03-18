مسلسل إمبراطورية ميم.. منى أبو المجد تنفعل على أحمد في الجامعة (فيديو)

انفعلت منى مختار أبو المجد بشدة على زميلها أحمد، المعيد في الجامعة، بعد أن عرض عليها أن يُسافرا معًا إلى البعثة التي ترغب في اللحاق بها، لكن أبيها يرفض الأمر قطعًا.

سبب انفعال منى أبو المجد على زميلها أحمد

بدأ المشهد حينما دخل أحمد إلى قاعة المحاضرات، بينما كانت خالية ولا يوجد بها سوى منى التي وضعت رأسها على يديها وكانت تبدو نائمة أو تُفكر في أمر يشغلها، فاقتحم أحمد خلوتها محذرًا إياها بأن موعد البعثة اقترب، ولابد أن تقنع أبيها، لأن فرصتها تتضاءل، لترد عليه بأن لا شئ بيدها تفعله.

لم يتوقف أحمد عن محاولاته، طالبًا إياها بأن يُساعدها في إقناع أبيها لتلحق بالبعثة، لكنها تشكره قائلة إنه حاول من قبل، ليُخبرها بأن هناك طريقة مضمونة هذه المرة، لتسأله منى عن هذه الطريقة، فيرد بأن الحل أن يُسافر معها، لتنهض منى غاضبة وتتحدث بصوت مرتفع متساءلة عن ما يقوله.. "أنت اتجننت يا أستاذ أحمد؟"، ليتراجع بجسده خوفًا، مبررًا ما يقوله بأنه يقصد أن يرتبطا "رسميًا".

وهنا هدأ روع منى وعادت للجلوس، كما وأنها تقبلت الفكرة، ثم سألته "اللي بتقوله ده بجد؟".. ليُجيبها بـ"نعم"، ثم يُخبرها أنه معجب بها منذ زمن، وهذه ليست الطريقة المُثلى ليتقدم لها بها، لكن الأمر فرض عليه هذا.. ثم نظر لها بنظرات مُريبة محذرًا بأن "الحياة أحيانًا تُقدم فرص، إما أن نستغلها، أو نندم عليها العمر كله".. في إشارة إلى عرضه لها بالارتباط واللحاق بالبعثة.. لكنها لا تُجيبه، وتضع رأسها على يديها مرة أخرى، ثم ينصرف.

موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 8

وتُعرض الحلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم هذه الليلة في 10:45 مساءً على قناة DMC، على أن تُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح الغد على القناة ذاتها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.