هند البنا: مسلسل إمبراطورية ميم يُساهم في غرس القيم التربوية للأسرة من جديد

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن مسلسل إمبراطورية ميم من الأعمال الدرامية المميزة هذا العام في الدراما الرمضانية، وأنه يُساهم في غرس القيم التربوية للأسرة المصرية من جديد.

وأضافت "البنا" لـ"الدستور" إن "إعادة رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وإعادة تقديمها دراميًا مرة أخرى للجمهور، هي إعادة لرواد الكتابة المصرية وتقديمها بشكل عصري يتناسب مع المجتمع المصري، فمع غياب بعض القيم التربوية يُساعد هذا العمل الدرامي على إعادة غرس القيم التربويه للأسرة المصرية مرة أخرى.

وتابعت استشاري الصحة النفسية أنه على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي، فإن مسلسل إمبراطورية ميم يُساعد في تحسين العلاقات داخل الأسرة المصرية، وفهم الأدوار وتقدير دور الأب وخلق مساحة لفهم صراع الأجيال والاختلاف الفكري بين الآباء والأبناء.

هند البنا: أعمال الشركة المتحدة تساهم في غرس القيم وتحسين المجتمع المصري

وأكدت الدكتورة هند البنا أن "هذا ليس بغريب علة إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أعمال درامية، فأغلب الأعمال الدرامية التي تقوم الشركة بإنتاجها تساعد بشكل كبير على غرس القيم وتحسين المجتمع المصري سواء كانت أعمال وطنية تُعزز قيم الانتماء، أو تاريخيا كمسلسل الحشاشين هذا العام الذي دفع المجتمع إلى البحث والقراءة في التاريخ، فالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة بشكل عام تساعد في تشكيل وعي مجتمعي جديد وتعزيز العديد من القيم المحمودة الذي يحتاجها مجتمعنا المصري.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي منهم محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.